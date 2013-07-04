Дипломная работы на английском. Вступление в ВТО

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Тема Вступление России в ВТО (на АНГЛИЙСКОМ!) Consequences of Russia's Accession to the WTO
Предмет работы Экономика
Тип работы Диплом
Название вуза Самарская Гуманитарная Академия
Объем работы 70-80
Главное условие хорошее знание английского языка и данной тематики!
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