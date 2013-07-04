Дипломная работы на английском. Вступление в ВТО

$250
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Завершен2 заявки116 просмотров

Тема Вступление России в ВТО (на АНГЛИЙСКОМ!) Consequences of Russia's Accession to the WTO

Предмет работы Экономика

Тип работы Диплом

Название вуза Самарская Гуманитарная Академия

Объем работы 70-80

Главное условие хорошее знание английского языка и данной тематики!

12 лет назад
diplom-time
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$160
15 дней
Всё хорошо
Спасибо за интересный проект и совместное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад