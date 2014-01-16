Реферат по истории философии и науки

$63
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Завершен4 заявки139 просмотров

Нужно написать аспирантский реферат на соискание ученой степени

Дисциплина: История философии и науки

Тема: Учение Ч. Бекарриа о праве и государстве

Объем 20-25 страниц, 15-25 источников, обязательно сноски на источники.

Антиплагиат минимум 75%.

Оплата 2000 руб.

Срок - 22 апреля до 12-00.

12 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$63
4 дня
Реферат сделан по требованиям, вовремя и успешно сдан.
Спасибо и Вам за сотрудничество!

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vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
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