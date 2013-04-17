Реферат

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Закрыт3 заявки127 просмотров

дисциплина: Современный бальный танец

тема: Бальные танцы как вид хореографического искусства

(без второй части задания)

16 стр

требования в.эл. виде.

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров