Курсовая работа по психологии.

$35
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Завершен3 заявки139 просмотров

Тема работы - "Музыкотерапия как средство коррекции агрессивного поведения младших школьников". Срок написания 10 дней. Уникальность - не ниже 70 процентов.

12 лет назад
Elena1980
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$35
10 дней
Благодарю за работу, Татьяна! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Беспроблемный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад