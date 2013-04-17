Задание по Экономике (кейс)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок98 просмотров

В прикрепленном файле будет информация, ниже будут 3 вопроса, на которые нужно дать хороший, но компактный ответ.

Задание очень простое. поэтому сроки, чем раньше тем лучше

12 лет назад
Rostik3
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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