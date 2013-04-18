Тема доклада:Виктимологическая характертеристика поведения жертв разбоя, грабежа, вымогательства Доклад на 10 страниц Желательно использовать побольше литературы,преподаватель обращает внимание на список литературы,сноски должны быть,шрифт 14 и если будет статистику тоже желательно применить в работе ...
Реферат по IT
Нужно построить 2 SADT диаграммы с описание процессов в них происходящих.
1) Начальник контрольно-пропускного пункта;
2) Администратор базы отдыха;
Желательно выполнять задания просто в Word ( А там какую программу Вы будете параллельно применять - без разницы) Просто результат надо в Ворд, как в примере;
Основная SADT диаграмма не больше 7ми блоков, а там как получится
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Пример вложен.
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