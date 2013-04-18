Реферат по IT

Нужно построить 2 SADT диаграммы с описание процессов в них происходящих.

1) Начальник контрольно-пропускного пункта;

2) Администратор базы отдыха;

Желательно выполнять задания просто в Word ( А там какую программу Вы будете параллельно применять - без разницы) Просто результат надо в Ворд, как в примере;

Основная SADT диаграмма не больше 7ми блоков, а там как получится

Бюджет 500-600 рублей. Срок 1-2 дня.

Оплата после получения через неделю исключительно на Вебмани. Оговоренную сумму оплаты гарантирую при условии принятия преподавателем и соблюдения сроков.

Не уверены, что сделаете или вложитесь в срок - не беритесь.

Пример вложен.