История стран ЮВА - курсовая

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история стран ЮВА

тема: Проблемы и перспективы развития отношений Японии и АСЕАН

работа содержит: теория и практика

требования: не описывать что такое АСЕАН и срочное выполнение. В работу включить: 1-Механизмы взаимодействия;2-проблемы взаимодействия;3-перспективы взаимодействия

кол-во страниц: 25-30

шрифт, инт.: 14, 1.5

сноски подстрочные

кол-во источников 10-15

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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