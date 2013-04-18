Курсовая работа Тема: Особенности профессиональной деятельности специалиста по коммуникации в многонациональных коллективах С практической частью, на примере организации Teleperfomance План выслать сегодня до вечера Уникальность от 80%
История стран ЮВА - курсовая
история стран ЮВА
тема: Проблемы и перспективы развития отношений Японии и АСЕАН
работа содержит: теория и практика
требования: не описывать что такое АСЕАН и срочное выполнение. В работу включить: 1-Механизмы взаимодействия;2-проблемы взаимодействия;3-перспективы взаимодействия
кол-во страниц: 25-30
шрифт, инт.: 14, 1.5
сноски подстрочные
кол-во источников 10-15
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