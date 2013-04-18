Английский язык - реферат

предмет: Теория и методика обучения и воспитания (ин.яз.)

тема: Обучение дошкольников неподготовленной иноязычной монологической речи в системе дополнительного образования с использованием приёма story-telling

требования: актуальность темы, степень её представленности в научной литературе, аспекты возможной научной новизны, владение соискателем понятийным аппаратом. чтобы было отображено 20 умений, говорение (учиться составлять сказку), серия упражнений (может даже и комплекс)

кол-во страниц: 25

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