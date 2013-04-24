Доклад по виктимологии

Ирина сразу четко поставила задачу, указала сроки и все необходимые требования к работе. Всегда на связи и все вопросы решались быстро и легко. При возникновении проблем с оплатой, сразу написала, и мы сообща решили все вопросы оперативно и спокойно. Спасибо Вам, Ирина, за приятное и плодотворное сотрудничество! Буду рада новым проектам!