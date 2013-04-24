Доклад по виктимологии

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Завершен2 заявки154 просмотра

Тема доклада:Виктимологическая характертеристика поведения жертв разбоя, грабежа, вымогательства

Доклад на 10 страниц

Желательно использовать побольше литературы,преподаватель обращает внимание на список литературы,сноски должны быть,шрифт 14 и если будет статистику тоже желательно применить в работе

Срок сдачи работы-23 апреля

12 лет назад
knopa-ik
Ирина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$20
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greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад