курсовая Система распределения в комплексе маркетинга, 25-30 страниц. Оформление: шрифт 12 Times New Roman, 1,5 интервал. Поля: левое – 35 мм, правое –10-15 мм, верхнее и нижнее – 20-25 мм. Оригинальность 75%.
Дипломная - психология
тема:
"Особенности взаимосвязи отношения человека к здоровью"
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