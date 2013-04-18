Информационные технологии управления

$10
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Закрытнет заявок108 просмотров

Необходимо написать реферат на тему: «Виды компьютерных сетей и их использование в управленческой деятельности предприятия. Локальные вычислительные сети».

Объём 10-15 стр., срок 21 апреля

Наличие постраничных сносок и библиографии не менее 15 источников обязательно

12 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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