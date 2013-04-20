Реферат по экологии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка108 просмотров

Предмет, дисциплина: экология

Тема работы: экология и спорт

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: не менее 8 стр.

Срок выполнения: до 3 дней

Должен состоять из следующих разделов:

1. Введение (постановка проблемы);

2. Основная часть (раскрытие темы);

3. Краткое заключение.

4.Список цитируемой литературы

Антиплагиат от 65%

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

elnarach
Альбина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо за сотрудничество! Всегда рада помочь.

Заявки фрилансеров

elnarach
Альбина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Авторы студенческих работ

    $1000

    В связи с наступающим сезоном, требуются авторы для выполнения студенческих работ по различным специальностям. максимально подробно указывайте перечень дисциплин, по которым выполняете работы. Подробности сотрудничества после рассмотрения резюме.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по Государственному и муницип. управлению

    $33

    Тема: Совершенствование организации контроля за исполнением управленческих решений, принимаемых в органе муниципального управления (на примере администрации Истринского муниципального района Московской области Объем: 30 стр. Срок: 22.04 Оплата: 1000 руб. План: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа

    $100

    Тема работы: Оценка эффективности инновационной деятельности организации (ООО Ксеона) Содержание работы приблизительное 1. Глава Теория, понятия и т.д. 2. Глава - Анализ инновационной деятельности ООО Ксеона 2.1Характеристика ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • КСЕ

    $10

    Необходимо написать реферат объемом 10-15 страниц на тему «Роль вероятностных методов в классической физике и квантовой механике» Наличие постраничных сносок и не менее 15 источников в библиографии Срок 21 апреля

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Информационные технологии управления

    $10

    Необходимо написать реферат на тему: «Виды компьютерных сетей и их использование в управленческой деятельности предприятия. Локальные вычислительные сети». Объём 10-15 стр., срок 21 апреля Наличие постраничных сносок и библиографии не менее 15 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система распределения в комплексе маркетинга

    курсовая Система распределения в комплексе маркетинга, 25-30 страниц. Оформление: шрифт 12 Times New Roman, 1,5 интервал. Поля: левое – 35 мм, правое –10-15 мм, верхнее и нижнее – 20-25 мм. Оригинальность 75%.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат по IT

    $20

    Нужно построить 2 SADT диаграммы с описание процессов в них происходящих. 1) Начальник контрольно-пропускного пункта; 2) Администратор базы отдыха; Желательно выполнять задания просто в Word ( А ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад