Отчет по практике - психология

отчет по практике

в прикрепленном файле программа практики.

Формы отчетности: 1. Описание одного из случаев консультирования из обзора литературы, 2 Дневник по практике, 3. Протокол моделирования по схеме,4 протокол консультации.

И дневник по практике с колонками 1- дата, 2 -содержание практики ( 2-3 предложения)

Срок сдачи 23 апреля.