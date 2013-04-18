В связи с наступающим сезоном, требуются авторы для выполнения студенческих работ по различным специальностям. максимально подробно указывайте перечень дисциплин, по которым выполняете работы. Подробности сотрудничества после рассмотрения резюме.
Отчет по практике - психология
отчет по практике
в прикрепленном файле программа практики.
Формы отчетности: 1. Описание одного из случаев консультирования из обзора литературы, 2 Дневник по практике, 3. Протокол моделирования по схеме,4 протокол консультации.
И дневник по практике с колонками 1- дата, 2 -содержание практики ( 2-3 предложения)
Срок сдачи 23 апреля.
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