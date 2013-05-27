Диплом написать за 5 дней

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Завершен5 заявок215 просмотров

тема -Рекламная деятельность на примере компании Макдоналдс

срок - 21 Апреля

количество листов - 80

методичка и план в приложении

авторская работа не менее 75 %

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Диплом не приняли

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад