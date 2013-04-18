Дипломная работа - экономика

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Специализация:

Управление экологической безопасностью.

тема: Формирование системы дистанционного

экологического образования в интересах становления инновационной

экономики России

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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