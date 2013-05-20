Курсовая - Разработка информационной системы

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Завершен4 заявки178 просмотров

Нужно выполнение курсовой работы на тему: "Разработка информационной системы с клиент-серверной архитектурой"

- СУБД: MS SQL Server 2005;

- система программирования: Borland Delphi 7;

- CASE средства проектирования баз данных: Sybase PowerDesigner 15;

Требования по работе приложены.

Срок выполнения 05 мая 2013

DelphiSQL
12 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$100
13 дней
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Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад