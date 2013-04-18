Дипломная работа магистра по защите информации.

$500
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Закрыт2 заявки167 просмотров

Требуется написание магистерской работы по защите информации. В работе должна быть новизна, исследование, никакого рерайта. Тема - Защита информации в корпоративных сетях, цену и сроки предлагайте в заявках.

12 лет назад
Bloodfang
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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