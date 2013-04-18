Требуются авторы студенческих работ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт25 заявок372 просмотра

В связи с большим объёмом заказов ищем новых авторов студенческих работ.

Особенно нужны исполнители:

- по экономическим дисциплинам;

- по юридическим дисциплинам;

- по педагогике и психологии.

Прошу откликаться ответственных и опытных авторов.

Хорошую и своевременную оплату гарантируем.

Заказы будем сразу предлагать.

С уважением, Анатолий.

icq 1020212

skype tolya.vt

12 лет назад
tolya_v
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров