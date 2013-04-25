Курсовая работа - педагогика

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Курсовая работа

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Тема: Развитие представлений дошкольников о диких животных в ТДМ

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Предмет: педагогика

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Объем работы: 30-35 листов TNR 14 шрифт 1,5 интервал

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Срок сдачи: 25.04.2013

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План утвержден: нет

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Комментарии: работа проверяется на антиплагиат

12 лет назад
evaseva
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Zolyshka
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$40
5 дней
Заказчик ужасный! Я работу выполнила согласно всем требованиям. Он получив её, мой труд не оплатил, а просто исчез. Никому не советую попасть на такого человека!

Заявки фрилансеров

Zolyshka
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад