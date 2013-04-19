Государственная власть и связи с общественностью

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Диплом+пред. практика

Тема:"Система взаимодействия органов государственной власти по связям с общественностью"

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12 лет назад
sd0407
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв

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Нет заявок фрилансеров