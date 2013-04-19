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Государственная власть и связи с общественностью
Диплом+пред. практика
Тема:"Система взаимодействия органов государственной власти по связям с общественностью"
Подробности в приложении
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