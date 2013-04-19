Доработать диплом по педагогике

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Есть дипломная работа по педагогике:

Адаптивная система обучения в изучении иностранного языка

(на примере методики А.С. Границкой)

работа готова на 80%,

есть замечаний по последней сверки

Надо доработать работу в срок 2-3 дня

12 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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