Требуется написание магистерской работы по защите информации. В работе должна быть новизна, исследование, никакого рерайта. Тема - Защита информации в корпоративных сетях, цену и сроки предлагайте в заявках.
Диплом
Дипломная работа по специальности Гражданское право
тема - Понятие и особенности имущественных договоров в сфере интеллектуальной собственности
срок - 7 дней
план и введение нужно предоставить сегодня
План и введение нужно до 21.00
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава I. Понятие, виды и главные особенности договоров в сфере интеллектуальной собственности
§1.1.
§1.2.
§1.3.
Глава II. Главные элементы осуществления условий и особенности договоров об отчуждении исключительного права
§2.1.
§2.2.
§3.2. (Судебно-арбитражная практика о исполнении и расторжении договоров)это пожелание руководителя
Глава III. Главные элементы осуществления условий и особенности лицензионных договоров
§1.1.
§1.2.
§1.3. (Судебно-арбитражная практика по спорам, связанным с заключением, исполнением лицензионных договоров) это пожелание руководителя
Заключение
Список использованной литературы
по методичке рекомендуется следующая структура:
введение 10%
теоретическая часть до 20%
основная до 45%
выводы и предложения до 20%
заключение до 5%
объем работы до 60-70 страниц
по плану в ведении все как всегда: актуальносьб, новизна, цель и задачи, объект предмет исследования, методология, литература
пожелания руководителя по источникам: нормативно правовые акты, судебная практика, монографии, периодика, интернет ресурсы не запрещены
я по работе сталкиваюсь с договорами и лицензионными и отчуждения, поэтому если по ходу работы что то понадобиться могу предоставить данные для большей правдоподобности
вот как то так пока, пишите задавайте вопросы, и спасибо вам большое за помощь
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