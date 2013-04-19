Дипломная работа по специальности Гражданское право

тема - Понятие и особенности имущественных договоров в сфере интеллектуальной собственности

срок - 7 дней

план и введение нужно предоставить сегодня

План и введение нужно до 21.00

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава I. Понятие, виды и главные особенности договоров в сфере интеллектуальной собственности

§1.1.

§1.2.

§1.3.

Глава II. Главные элементы осуществления условий и особенности договоров об отчуждении исключительного права

§2.1.

§2.2.

§3.2. (Судебно-арбитражная практика о исполнении и расторжении договоров)это пожелание руководителя

Глава III. Главные элементы осуществления условий и особенности лицензионных договоров

§1.1.

§1.2.

§1.3. (Судебно-арбитражная практика по спорам, связанным с заключением, исполнением лицензионных договоров) это пожелание руководителя

Заключение

Список использованной литературы

по методичке рекомендуется следующая структура:

введение 10%

теоретическая часть до 20%

основная до 45%

выводы и предложения до 20%

заключение до 5%

объем работы до 60-70 страниц

по плану в ведении все как всегда: актуальносьб, новизна, цель и задачи, объект предмет исследования, методология, литература

пожелания руководителя по источникам: нормативно правовые акты, судебная практика, монографии, периодика, интернет ресурсы не запрещены

я по работе сталкиваюсь с договорами и лицензионными и отчуждения, поэтому если по ходу работы что то понадобиться могу предоставить данные для большей правдоподобности

вот как то так пока, пишите задавайте вопросы, и спасибо вам большое за помощь