Есть дипломная работа по педагогике: Адаптивная система обучения в изучении иностранного языка (на примере методики А.С. Границкой) работа готова на 80%, есть замечаний по последней сверки Надо доработать ...
Диплом по дизайну
Разработка дизайна для журнала
Объем – 60стр.
Срок – 30.04.13
Графическую часть сделана. Из записки есть наброски введения и первой главы, нужна ещё одна глава, заключение и список литературы
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