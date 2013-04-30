Диплом по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок117 просмотров

Разработка дизайна для журнала

Объем – 60стр.

Срок – 30.04.13

Графическую часть сделана. Из записки есть наброски введения и первой главы, нужна ещё одна глава, заключение и список литературы

12 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров