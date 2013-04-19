История русской литературы - курсовая

курсовая работа

предмет: История русской литературы

тема: Ранние версии романа Л. Н. Толстого "Война и мир". (13-14 тома) Развитие композиции и образов главных героев.

работа содержит: только теория

требования: "Нужен четкий, подробный анализ, без ""воды"" по возможности.

Работа должна быть написана не слишком заумным языком. Как можно больше тезисов, и как можно меньше цитат других авторов. Возможны любые, но заслуживающие доверия, источники. Развитие композиции романа и образов 2-х ( любых) главных героев

кол-во страниц: " 25-30

шрифт, инт.: 14, 1.5

кол-во источников: 5-6

сноски: подстрочные