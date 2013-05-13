Дипломная работа по информатике

Тема работы: Разработка экспертной системы для выбора инструментов безопасности ЛВС

Тип работы: диплом

Объем: 90 листов

Предмет: информатика

Срок исполнения: 13.05.2013

Пожелания: 1. Классификация и обзор инструментов безопасности.(15% работы)

- обзор инструментов безопасности ЛВС. Обобщение в единую таблицу.

- информацию брать из других источников с обязательной ссылкой

2. Анализ использования экспертных систем для выбора инструментов безопасности.(15% работ)

- на примере систем обнаружения вторжений

- информацию брать из других источников с обязательной ссылкой

3. Разработка рекомендаций по применению и правил по выбору различных инструментов безопасности.(20%)

- рекомендации по внедрению экспертной системы в корпоративную ЛВС

- правила по выбору инструментов безопасности

- использовать только собственный текст

4. Программная реализация экспертной системы для выбора инструментов безопасности.(20% работы)

- программный код на C++ я буду делать сам, т.е. прошу в стоимость не включать.

- при необходимости я обращусь за помощью уже по отдельному заказу

5. Основы безопасности жизнедеятельности.(15% работы)

6. ТЭО.(15% работы)