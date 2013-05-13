языкознание. тема: наречие в современном китайском языке. срок 9 дней. нужно много примеров на китайском языке.
Дипломная работа по информатике
Тема работы: Разработка экспертной системы для выбора инструментов безопасности ЛВС
Тип работы: диплом
Объем: 90 листов
Предмет: информатика
Срок исполнения: 13.05.2013
Пожелания: 1. Классификация и обзор инструментов безопасности.(15% работы)
- обзор инструментов безопасности ЛВС. Обобщение в единую таблицу.
- информацию брать из других источников с обязательной ссылкой
2. Анализ использования экспертных систем для выбора инструментов безопасности.(15% работ)
- на примере систем обнаружения вторжений
- информацию брать из других источников с обязательной ссылкой
3. Разработка рекомендаций по применению и правил по выбору различных инструментов безопасности.(20%)
- рекомендации по внедрению экспертной системы в корпоративную ЛВС
- правила по выбору инструментов безопасности
- использовать только собственный текст
4. Программная реализация экспертной системы для выбора инструментов безопасности.(20% работы)
- программный код на C++ я буду делать сам, т.е. прошу в стоимость не включать.
- при необходимости я обращусь за помощью уже по отдельному заказу
5. Основы безопасности жизнедеятельности.(15% работы)
6. ТЭО.(15% работы)
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