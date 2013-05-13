Диплом по строительству

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возведение школы

Объем: 50-70 стр.

Срок – 13.05.13

Есть материалы в виде проектной документации. Нужно написание раздела ТОиЭС.

12 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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