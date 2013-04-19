Тема работы: Разработка экспертной системы для выбора инструментов безопасности ЛВС Тип работы: диплом Объем: 90 листов Предмет: информатика Срок исполнения: 13.05.2013 Пожелания: 1. ...
Модернизация оборудования аэродромной машины
Тема : модернизация фрезе-роторного оборудования аэродромной машины.
Предполагается сконструировать фрезер-роторное устройство таким образом ,чтобы снег отбрасывался не в сторону, а в кузов автомобиля ( объем около 15 куб).
вместо кузова предполагается установить снегоплавилку. ( вес пустой около 10 тонн плюс снег объемом = объем кузова(снегоплавилки) куб. снег уплотненный)
Диплом должен содержать следующие разделы:
1) введение (2-3 л)
2) обзор конструкторских и патентных решений
3) расчеты подтверждащие работоспособность машины:
3.1 выбор базового шасси ( желательно отечественного производства)
3.2 расчет роторного оборудования ( выходной патрубок в кузов- снегоплавилку)
3.3 небольшой прочностной расчет какой-либо детали
3.4 производительность снегоплавильной машины.
3,5 заключение
4 . производственная и экологическая безопасность(расчет шума или вибрации на рабочем месте или иное конструкторское решение) а также экологические расчеты ( выброс вредных веществ)
плюс 10 листов с чертежами формата А1 в которых обязательны : – общий вид ( снегоплавильную установку чисто схематически) – гидравлическая схема – фрезероторное оборудование -озбор существующий конструкций и еще 4 листа с какими либо узлами и агрегатами + 2 листа по экологической -производственной безопасности.
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