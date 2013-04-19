Модернизация оборудования аэродромной машины

Тема : модернизация фрезе-роторного оборудования аэродромной машины.

Предполагается сконструировать фрезер-роторное устройство таким образом ,чтобы снег отбрасывался не в сторону, а в кузов автомобиля ( объем около 15 куб).

вместо кузова предполагается установить снегоплавилку. ( вес пустой около 10 тонн плюс снег объемом = объем кузова(снегоплавилки) куб. снег уплотненный)

Диплом должен содержать следующие разделы:

1) введение (2-3 л)

2) обзор конструкторских и патентных решений

3) расчеты подтверждащие работоспособность машины:

3.1 выбор базового шасси ( желательно отечественного производства)

3.2 расчет роторного оборудования ( выходной патрубок в кузов- снегоплавилку)

3.3 небольшой прочностной расчет какой-либо детали

3.4 производительность снегоплавильной машины.

3,5 заключение

4 . производственная и экологическая безопасность(расчет шума или вибрации на рабочем месте или иное конструкторское решение) а также экологические расчеты ( выброс вредных веществ)

плюс 10 листов с чертежами формата А1 в которых обязательны : – общий вид ( снегоплавильную установку чисто схематически) – гидравлическая схема – фрезероторное оборудование -озбор существующий конструкций и еще 4 листа с какими либо узлами и агрегатами + 2 листа по экологической -производственной безопасности.