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Курсовая работа по системному программированию С++
Задание:
Составить программу на СИ для лексического и синтаксического анализов программы на модифицированном языке SPL, в котором ключевые слова переведены на украинский язык и вместо слова NUMB используется DIGIT. Вывести в файл и на экран таблицу идентификаторов и их адресов.
Предоставлю:
Пояснение к выполнению курсовой работы
Пример выполнения курсовой работы
Требования к оформлению курсовой работы
Пишите, кто работает с такой тематикой.
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