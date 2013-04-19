Курсовая работа по системному программированию С++

Задание:

Составить программу на СИ для лексического и синтаксического анализов программы на модифицированном языке SPL, в котором ключевые слова переведены на украинский язык и вместо слова NUMB используется DIGIT. Вывести в файл и на экран таблицу идентификаторов и их адресов.

Предоставлю:

Пояснение к выполнению курсовой работы

Пример выполнения курсовой работы

Требования к оформлению курсовой работы

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