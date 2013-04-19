Магистерская по медицине

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Факультет: психологический/клиническая психология

Дисциплина: медицинская(клиническая психология)

Тип: магистерская диссертация

Тема: Психологические особенности и качество жизни больных с

вертеброгенными болевыми синдромами

Количество листов: 100-120

Сроки: 3-4недели

Прочее: таблицы с факторным,корреляционным, сравнительным анализом

(сырое описание факторного анализа)Все распечатанные

методики.Содержание+план.

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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