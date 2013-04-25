Дипломная работа по бухучету ООО "В"

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Тема: Бухгалтерский учет продажи товаров и анализ товарооборота в оптовой торговой организации

Объем: 80 стр А4, 14 шрифт

в прикрепленных файлах отправляю план (можно что-то изменять). Есть фирма по которой необходимо писать. она называется ООО ˝В˝. Занимается оптовой торговлей часов. Есть отчетность по фирме и инфа о ней, писать нужно именно по этой отчетности.

Срок до: 25.04.2013

12 лет назад
mihalchuk_dm
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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