Факультет: психологический/клиническая психология Дисциплина: медицинская(клиническая психология) Тип: магистерская диссертация Тема: Психологические особенности и качество жизни больных с вертеброгенными болевыми синдромами Количество листов: 100-120 Сроки: 3-4недели Прочее: таблицы с ...
Дипломная работа по бухучету ООО "В"
Тема: Бухгалтерский учет продажи товаров и анализ товарооборота в оптовой торговой организации
Объем: 80 стр А4, 14 шрифт
в прикрепленных файлах отправляю план (можно что-то изменять). Есть фирма по которой необходимо писать. она называется ООО ˝В˝. Занимается оптовой торговлей часов. Есть отчетность по фирме и инфа о ней, писать нужно именно по этой отчетности.
Срок до: 25.04.2013
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