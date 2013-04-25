Дипломная работа по бухучету ООО "В"

Тема: Бухгалтерский учет продажи товаров и анализ товарооборота в оптовой торговой организации

Объем: 80 стр А4, 14 шрифт

в прикрепленных файлах отправляю план (можно что-то изменять). Есть фирма по которой необходимо писать. она называется ООО ˝В˝. Занимается оптовой торговлей часов. Есть отчетность по фирме и инфа о ней, писать нужно именно по этой отчетности.

Срок до: 25.04.2013