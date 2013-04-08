Требуется написать диплом по управлению человеческими ресурсами проекта. Специальность: управление проектами. Все материалы есть, план необходимо составить. Сроки - до 1 мая, желательно быстрее. Работу нужно будет отправлять по ...
Диссертация по уголовному процессу
Здравствуйте, мне нужен знаток уголовного процесса (законодательство Казахстана). Который исправит некоторые исправления в тексте диссера, замечания препода обведены желтым текстом в содержании, их вы и должны то ли дополнить то ли изменить полностью. Если вы знающий человек в этой области, вам не составит большого труда, выполнить эту работу. Необходимо внимательно исправить все замечания! поэтому работу выполнить надо четко без всякой воды. Оставляйте свои заявки, и напишите почему я должна вас выбрать. Далее, напишите сумму оплаты. Тему диссера, могу написать в личку.
Порядок оплаты (для обоюдной безопасности, дробим диссер и сумму на части, вы скидываете по частям, я соглашаюсь и оплачиваю вам каждую часть, быстро и безопасно)
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