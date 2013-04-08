Диссертация по уголовному процессу

Здравствуйте, мне нужен знаток уголовного процесса (законодательство Казахстана). Который исправит некоторые исправления в тексте диссера, замечания препода обведены желтым текстом в содержании, их вы и должны то ли дополнить то ли изменить полностью. Если вы знающий человек в этой области, вам не составит большого труда, выполнить эту работу. Необходимо внимательно исправить все замечания! поэтому работу выполнить надо четко без всякой воды. Оставляйте свои заявки, и напишите почему я должна вас выбрать. Далее, напишите сумму оплаты. Тему диссера, могу написать в личку.

Порядок оплаты (для обоюдной безопасности, дробим диссер и сумму на части, вы скидываете по частям, я соглашаюсь и оплачиваю вам каждую часть, быстро и безопасно)