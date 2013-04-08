Курсовая по экономической теории

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Тема - Предпринимательский доход и экономическая прибыль

с практической частью

требования по Антиплагиату - не ниже 70%

выполнять в соответствии с приложенными метод указаниями

12 лет назад
antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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