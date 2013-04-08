Требуется написать диплом по управлению человеческими ресурсами проекта. Специальность: управление проектами. Все материалы есть, план необходимо составить. Сроки - до 1 мая, желательно быстрее. Работу нужно будет отправлять по ...
Доработать диплом строительство и архитектура
Есть готовый и диплом (пояснительная записка + 15 чертежей).
Пояснительную записку и часть чертежей уже утвердили.
Есть замечания по последней сверке и указания что доработать.
В итоге надо:
1.увеличить масштаб штампа на всех чертежах
2. сделать перекомпановку фрагментов на некоторых чертежах
3. уточнить (дополнить) расчёт трудоемкости
4. сделать расчёт складов, временных зданий и сооружений
5.написать рецензию на диплом и доклад для защиты.
Срок до 22.04
Полное описание и материалы работы - по запросу.
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