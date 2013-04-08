Диплом – Математические и инструментальные методы

$250
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Закрытнет заявок117 просмотров

Вид работы: Дипломный проект

Дисциплина: Математические и инструментальные методы экономики

Тема: Модели оптимизации проектов дизайна интерьеров

Прошу вас рассмотреть его на возможность выполнения, к проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.

Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!

Спасибо за внимание.

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22

12 лет назад
olgavolga7
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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