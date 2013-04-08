Требуется написать диплом по управлению человеческими ресурсами проекта. Специальность: управление проектами. Все материалы есть, план необходимо составить. Сроки - до 1 мая, желательно быстрее. Работу нужно будет отправлять по ...
Курсовая по предпринимательству
Работа по предмету "Основы предпринимательства".
СТО и задания прилагаю. Оформление СТРОГО по сто!
Срок 4 дня
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