Курсовая по предпринимательству

$30
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Закрытнет заявок117 просмотров

Работа по предмету "Основы предпринимательства".

СТО и задания прилагаю. Оформление СТРОГО по сто!

Срок 4 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров