Дипломная - Проектирование тоннеля

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здравствуйте

Вид работы: Дипломная работа

Дисциплина: Проектирование автотранспортного тоннеля

Тема: Проектирование автотранспортного тоннеля

Данные два диплома планирую отдавать одному автору, т.к студентам поставили задание работать в паре.

Сроки выполнения в течение месяца.

Если проект для Вас выполним, пишите!

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22

12 лет назад
olgavolga7
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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