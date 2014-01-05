Курсовая работа

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Предмет:технология машиностроения

Тема:разработка технологического процесса изготовления передней подвески трактора МТЗ-100. Деталь-колесо

теория и практика

требования:чертеж должен быть выполнен в Auto Cad. Требования в эл. Виде.

обьем:25-40

14,1.5.

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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