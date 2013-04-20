Магистерская диссертация – Маркетинг

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка125 просмотров

Заказ оцениваем как с нуля, у клиент много материала , просит их учитывать при написании.

Бюджет: 10 000 руб сроки неделя.

Само тех задание приложено к проекту.

Есть возможность написать, пишите.

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22

12 лет назад
olgavolga7
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров