Магистерская диссертация – Маркетинг

Заказ оцениваем как с нуля, у клиент много материала , просит их учитывать при написании.

Бюджет: 10 000 руб сроки неделя.

Само тех задание приложено к проекту.

Есть возможность написать, пишите.

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22