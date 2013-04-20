Дипломная по творчеству Л. Кэрролла

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Дипломная по литературоведению. 2 главы - теоретическая и практическая.

Подробности - при личной переписке с подходящим кандидатом.

К 26 апреля нужен черновик, к 10 мая - работа полностью.

Готова платить от 9000р. Жесткая проверка на антиплагиат.

Интересует вдумчивый подход к теме.

Интересуют фрилансеры только с филологическим образованием и имеющие опыт литературоведческого анализа.

В перспективе - долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

12 лет назад
AnnaSpirit
Анна 
44 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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