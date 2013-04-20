Дисциплина: Государственное муниципальное управление Тема: Особенности регулирования установки учета воды ... Срок плана: 20.04.2013 Срок полной сдачи: согласуем после утверждения плана к проекту прикреплен файл ...
Дипломная по творчеству Л. Кэрролла
Дипломная по литературоведению. 2 главы - теоретическая и практическая.
Подробности - при личной переписке с подходящим кандидатом.
К 26 апреля нужен черновик, к 10 мая - работа полностью.
Готова платить от 9000р. Жесткая проверка на антиплагиат.
Интересует вдумчивый подход к теме.
Интересуют фрилансеры только с филологическим образованием и имеющие опыт литературоведческого анализа.
В перспективе - долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
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