Курсовая по экономике

Тема: Анализ объёма, ассортимента и качества выпускаемой продукции.

Вот это основные требования нашего научного руководителя!!!их необходимо обязательно учитывать!в особенности анти плагиат 15%(т.е. оригинальный текст должен составлять 85%)!!!!

объем работы 22-28 страниц. Когда начнете считать и анализировать, объем превысит 20 с.

Не надо излишне увлекаться теорией, т.к. скорее всего Вы будете ее переписывать из книг, что увеличит объем плагиата, который НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 15% от общего, включая обложку(а она стандартна) и библиографию(что уже плагиат, т.к. пишутся выходные данные с книг)

Не забудьте раскрыть нормативную базу, в частности, по регулированию отчетности и некоторых значений финансовых показателей

Расчетную часть можно вынести в самостоятельный 3-й раздел (главы в курсовой лучше не писать. Это не диссертация), а можно и дать расчеты вместе с теорией и анализом в разделе 2.

СРОКИ: РАБОТА СРОЧНАЯ, К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ НУЖНО СДЕЛАТЬ КУРСОВУЮ.