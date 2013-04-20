Курсовая работа в виде сценарной заявки

Курсовая работа: Сценарная заявка к театрализованному концерту.

В работе должны быть следующие пункты:

1. Сценарная заявка

2. сценарный план (пролог, эпизоды, финал)

3. Выбрать один из эпизодов и прописать его полностью ,там же График репетиций, Партитура, Монтажный лист.

Всего в работе примерно 15-25 страниц. Есть образцы монтажного листа и аудио файл про сценарную заявку.

Срок выполнения - 7 дней

Стоимость работы указывайте в откликах