Курсовая работа по риторике

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Предмет - Риторика.

Курсовая на тему: «Представление_об_ораторском_искусстве_И.С. Рижского»

по курсовой стандарт.

Объем 25-30 стр. Несколько глав, в каждой главе по 2-3 подпункта. Наличие введения, заключения, списка литературы.

Срок - 7 дней

Стоимость работы указывайте в откликах

12 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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