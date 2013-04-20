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Курсовая работа по риторике
Предмет - Риторика.
Курсовая на тему: «Представление_об_ораторском_искусстве_И.С. Рижского»
по курсовой стандарт.
Объем 25-30 стр. Несколько глав, в каждой главе по 2-3 подпункта. Наличие введения, заключения, списка литературы.
Срок - 7 дней
Стоимость работы указывайте в откликах
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