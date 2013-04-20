Бизнес-план по созданию новой фирмы в сфере культ.

Бизнес-план по созданию новой фирмы в сфере культуры, открытие «Театр-студии анимаций» в Ленинградской области, Всеволожский район, г.Всеволожск . при написании

б-п необходимо учитывать такие аспекты, как: География местности, демографию района, социальный статус, возрастные категории, рентабельность и т.д.

Можно в помощь взять книгу Пелих «Бизнес-план, или как открыть свой бизнес»

Это обязательные пункты:

Содержание

1. Резюме (краткое описание)……………………………………………..

2. Цели и задачи …………………………………………………………….

3. Описание бизнес-идеи…………………………………………………

4. Рынок и маркетинговый анализ……………………………………….

4.1 Маркетенговый анализ………………………………………………..

- анализ отрасли……………………………………………………….

- анализ нужд потребителя……………………………………………

- анализ конкурентов…………………………………………………..

- swot – анализ…………………………………………………………...

4.2 Маркетинговая стратегия……………………………………………….

- описание продукции……………………………………………………

- место распределения и способы продаж…………………………….

- продвижение и реклама……………………………………………….

- ценовая политика……………………………………………………….

5. Организационный план: - структура управления ……………………………….

- календарный план…………………….

- план по персоналу………………………..

- план оказания услуг………………………..

6. Производственный план

7. Финансовый план………………………………………………………

- источники финансирования……………………………………….

- календарный план…………………………………………………

- план продаж……………………………………………………….

- план расходов………………………………………………………

- КЭШ ФЛО (два варианта)…………………………………………

- прогнозный бухгалтерский баланс…………………………………

- точка безубыточности……………………………………………….

8. Факторы риска…………………………………………………………

9. Приложения……………………………………………………………..

Есть пример подобной работы, на него можно ориентироваться, но нельзя копировать.

Сроки - 7 дней.

В откликах прошу указывать стоимость работы.