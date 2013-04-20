курсовая на тему: "Инициативность детей дошкольного возраста" по психологии. Содержание: теория Антиплагиат от 65% Срок 4 дня Объем около 25л Нужно обязательно рассмотреть общее понятие-инициативность, инициативность детей дошк. ...
Партии России на современном этапе
Прошу помочь сделать реферат по истории Отечества на 15-20 листов. Срок исполнения - 23.04.2013г. В реферате обязательно должны быть введение, основная часть и заключение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Курсовая работа: Сценарная заявка к театрализованному концерту. В работе должны быть следующие пункты: 1. Сценарная заявка 2. сценарный план (пролог, эпизоды, финал) 3. Выбрать один из эпизодов ...Закрыт12 лет назад
Предмет - Риторика. Курсовая на тему: «Представление_об_ораторском_искусстве_И.С. Рижского» по курсовой стандарт. Объем 25-30 стр. Несколько глав, в каждой главе по 2-3 подпункта. Наличие введения, заключения, списка литературы. ...Закрыт12 лет назад
Бизнес-план по созданию новой фирмы в сфере культуры, открытие «Театр-студии анимаций» в Ленинградской области, Всеволожский район, г.Всеволожск . при написании б-п необходимо учитывать такие аспекты, как: География местности, демографию района, социальный статус, ...Закрыт12 лет назад
Требуется выполнить диплом по лгистике, 1 глава нужна завтра Вид работы : Дипломная работа Дисциплина : Складская логистика Тема : Расчет необходимого количества стеллажных конструкций для хранения товарных запасов ...Закрыт12 лет назад
Тема: Анализ объёма, ассортимента и качества выпускаемой продукции. Вот это основные требования нашего научного руководителя!!!их необходимо обязательно учитывать!в особенности анти плагиат 15%(т.е. оригинальный текст должен составлять 85%)!!!! ...Закрыт12 лет назад
- $200
Дисциплина: Государственное муниципальное управление Тема: Особенности регулирования установки учета воды ... Срок плана: 20.04.2013 Срок полной сдачи: согласуем после утверждения плана к проекту прикреплен файл ...Закрыт12 лет назад
- $50
цена: 900 срок: 24.04 Курсовая по бух. учету Вариант 3 Методичка прикреплена Антиплагиат: 85 % Оплата в течении 10 днейЗакрыт12 лет назад
Дипломная по литературоведению. 2 главы - теоретическая и практическая. Подробности - при личной переписке с подходящим кандидатом. К 26 апреля нужен черновик, к 10 мая - работа полностью. Готова платить от ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $320
Заказ оцениваем как с нуля, у клиент много материала , просит их учитывать при написании. Бюджет: 10 000 руб сроки неделя. Само тех задание приложено к проекту. Есть возможность ...Закрыт12 лет назад