Нужен реферат по одной теме из списка. Объем 15 стр. Антиплагиат.ру не более 60%. Срок сдачи 27 апреля.
Магистерская диссертация – Педагогика
К проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.
Вид работы: Магистерская Диссертация
Дисциплина: Педагогика
Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!
С уважением, Ольга
аська: 582530169
скайп: avtor.besmarter
агент: [email protected]
тел. 8925 772 21 22
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