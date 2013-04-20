Магистерская диссертация – Педагогика

Бизнес-план по созданию новой фирмы в сфере культуры, открытие «Театр-студии анимаций» в Ленинградской области, Всеволожский район, г.Всеволожск . при написании б-п необходимо учитывать такие аспекты, как: География местности, демографию района, социальный статус, ...