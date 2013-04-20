Диплом – Технология швейных изделий

К проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.

Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!

Вид работы: Дипломный проект

Дисциплина: разработка и оптимизация пневмомеханической пряжи для изготовления

тканей

к проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.

Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22