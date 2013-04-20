Написать дипломную на английском

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Необходимо написать дипломную на английском языке по маркетингу

список тем в приложении

60 листов

5 дней на практическую часть

методичка в приложении

тема "Производственный маркетинг"

план утверждённы в приложении и методичка

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров