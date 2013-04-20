К проекту прикреплен файл с полным техническим заданием. Вид работы: Магистерская Диссертация Дисциплина: Педагогика Готов ответить на все ваши вопросы, пишите! С уважением, ...
Написать дипломную на английском
Необходимо написать дипломную на английском языке по маркетингу
список тем в приложении
60 листов
5 дней на практическую часть
методичка в приложении
тема "Производственный маркетинг"
план утверждённы в приложении и методичка
Заявки фрилансеров
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