Курсовая работа по криминалистике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка101 просмотр

Тема: "Особенности выявления скрытых способов хищения бюджетных и корпоративных денежных средств".

Есть план.

Объем – 30 л.

Срок – 25 апреля.

12 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров