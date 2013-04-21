Необходимо написать дипломную на английском языке по маркетингу список тем в приложении 60 листов 5 дней на практическую часть методичка в приложении тема "Производственный маркетинг" ...
Курсовик по рекламе
тема: особенности антиалкогольных рекламных компаний 21 века
объем 25-30 стр
требования в файле.
срок сдачи - 24.04
Заявки фрилансеров
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