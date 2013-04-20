Необходимо написать диплом по веб-программированию. Тема придумана и одобрена преподавателем. Тему скидываю всем заинтересовавшимся.

В теоретической части необходимо описать что будем делать и какие технологии использовать.

В практической части необходимо использовать PHP, AJAX(серверная часть), создать и подключить БД (MySQL), ну и веб-интерфейс простенький на html+JS.

Для понимания стандартов вышлю вузовскую методичку, по которой и будет писаться дипломная работа.

Присылайте, пожалуйста, свои предложения с расценками.

Спасибо!)))